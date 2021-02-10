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Внеочередных выборов мэра Харькова весной не будет

Внеочередных выборов мэра Харькова весной не будет

Следующие выборы городского головы Харькова, которые из-за смерти Геннадия Кернеса будут внеочередными, состоятся осенью 2021 года. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.

Законодательство предусматривает две даты для проведения внеочередных выборов: последнее воскресенье марта или октября. Тимошенко пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти Кернеса и назначить выборы на весну.

"Я думаю, из-за того, что там была какая-то чехарда с документами, они (документы, - ред.) не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы согласно законодательству будут осенью", - отметил он.

Агентство Телевидения Новости

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