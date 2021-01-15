Возвращение регулирования цен на газ: последствие протестов или реакция на рынок

Сегодня протестующие вышли на улицы Высокого, Валок, Песочина и Краснограда. Договаривались об акции через социальные сети, возмутили новые тарифы - на воду, электроэнергию, а главное - на газ. Поставщики с нового года повысили цену за куб от 12% до 25%, а за транспортировку цена по области выросла почти вдвое. Люди требовали снизить стоимость особенно когда речь идет о транспортировке - ведь переплачивать им придется за газ, который нередко добывают фактически в их городах.

Наталия Довгань, участница акции у п. Высокий:

Я получаю, можно сказать, среднюю зарплату, но ее не хватает, потому что большая часть в месяц - почти 3 тыс. - за газ плюс транспортировку. Нужно как-то выделить ребенку, что-то купить покушать, что-то купить, чтобы нам как-то доехать на эту работу. Потому что все мы люди и нам откуда-то надо брать силы.

Алексей Прокопенко, участник акций в г. Валки:

И в старом Мерчике, и ось прямо - бурова по дорозі на Заміське, але там щото китайці хозяйнують... Под ногами свій газ, своя земля, багаті такі ресурси. Потрібно подальші дивиться, олігархи все приватизували, ніяк не нажруться, а з пересічних громадян готові останню сорочку зняти.

Почему так подорожала транспортировка, компании-монополисты, которые предоставляют эту услугу, объяснять журналистам не стали. Что касается покупки непосредственно топлива, то еще летом правительство пыталось сделать цены более конкурентоспособными, открыв рынок поставщиков. Если раньше владелец дома не мог выбирать, кто именно и по какой цене поставляет ему газ, то теперь он может заключить договор с любой компанией этого рынка. Менять трубы для этого не нужно - за них отвечают компании-транспортировщика. На рынок вышли около полусотни компаний-поставщиков, цена в которых за кубометр газа колебалась иногда до 30%. Наиболее низкую в течение последних месяцев предлагала компания "Нафтогаз Украины". Впрочем, говорят в компании, им удается сохранять достаточные ресурсы газа и незначительную рыночную наценку.

Максим Рабинович, директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины":

Ця націнка, яка дозволяє нам оказувати сервіс. У нас немає ніяких надлишків, які ми залишаємо собі, наша ціль - ми формуємо базу клієнтів, та стати одним із провідних гравців. Історичні постачальники, які використовують базу своїх клієнтів для заробітку, тому їх ціна відрізняється десь на 30-40%.

Но при этом рынок не оказался достаточно живым и возможностью платить меньше воспользовались единицы. По данным "Харьковгаз сбыта", с почти 970 000 их клиентов, с ними разорвали соглашения и изменили поставщика меньше 7000 домовладельцев, то есть менее 1%. Сами люди говорят, несмотря на сообщения в СМИ, им не хватает информации, как это делать, а главное - в селах это еще и почти невозможно - наиболее незащищенные категории не имеют интернета, а потому платят как и раньше.

Алексей Прокопенко, участник акций в г. Валки:

Не всі можуть змінити, це ж через компьютер, особливо одинокі, тут упор зроблен на них. Ну субсидії, но вони ж йдуть у кармани тим самим олігархам, тільки з бюджету, сразу туди але це ж кошти платників податків. Та й фактично не всі у субсидію вкладуються.

Поэтому в "Нафтогаз Украины" решили предоставить возможность смены поставщика через отделы «Ощадбанка». Но этот сервис заработает только со следующей недели, хотя все компании - газопоставщики, газотранспортировщики и энергетики уже увеличили тарифы. И именно это вызвало возмущение граждан. В компаниях объясняют - речь идет о сезонном колебании цен. Оно связано с повышением стоимости природного газа на рынках, в том числе Европы. Например, с начала отопительного сезона в Украине цены на газ в Европе выросли на 48%, объясняют в "Харьковгаз сбыте ". Учитывая, что 80-90% цены газа для украинцев составляет стоимость его закупки за рубежом, затем добавляется транспортировка и закачка в хранилище. Это привело к тому, что в начале года все компании поставщики повысили цены до 7-10 гривен за куб. В итоге - платежки за коммунальные услуги оказались такими, что суммарно превысили доходы людей. И смена поставщика здесь уже кардинально не исправит ситуацию, говорят в селах.

Анатолий Скрыпник, староста с. Високополье:

Зараз, на данний час, люди не обізнані в цьому питанні. Думаю ,в етому случає владі потрібно доносити інформацію - навіть я не знаю. Для людей це болісне питання, тому що мені саме жалко бабушек, які за дві тисячі пенсії, яких навіть не буває, 1700, тому це питання болісне для всіх жителів нашего села.

Протесты людей прокатились по стране, а их активно поддержали на уровне советов общин, районов и городов, депутаты которых приняли ряд обращений к правительству и президенту с просьбой пересмотреть тарифы.

Валерий Скрипниченко, мэр города Валки:

Люди повинні знати, як ці механізми проходят, як ці розрахунки проводяться, щоб зрозуміти, наскільки покриваються ці витрати тими ж соціальними допомогами. Зрозуміло, що це звернення буде не поодиноким, то що люди отримали шок, побачивши платіжки. Люди готові платити, але дайте нам достойну пенсію та зарплату.

И сегодня правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6 гривен 99 копеек за кубометр газа, которая будет действительна до конца отопительного сезона. Это обобщение, скорее всего, сделает рынок газоснабжения еще более слабым. Но в правительстве говорят, что речь идет не о ситуативном решении. Планируется дальнейшее возвращение к государственному регулированию цены на год.

Агентство Телевидения Новости