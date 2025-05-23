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Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну "торговельному безвізу" з Україною з 6 червня

Єврокомісія ухвалила перехідні заходи на заміну торговельному безвізу з Україною з 6 червня

Європейська комісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу з 6 червня 2025 року після того, як завершиться термін дії автономних торговельних заходів для України, відомих як "торговельний безвіз".

Про це під час спілкування зі ЗМІ в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Речник Єврокомісії заявив, що ухвалено перехідні заходи, які набудуть чинності 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною.

"Дійсно, нещодавно я отримав інформацію, що відповідний імплементаційний акт був прийнятий у відповідному комітеті, а отже, він набуде чинності. Наразі ми очікуємо, що це станеться 6 червня", – заявив Уйварі, відповідаючи на питання журналістів.

Він нагадав, що з 2022 року ЄС запровадив для України автономні торговельні заходи, які надали Україні пільгові умови для експорту до Європейського Союзу.

"Тепер ми не шукаємо щорічного продовження цих заходів, ми шукаємо довгострокове рішення. Саме тому – зосереджуємося на ПВЗВТ, поглибленій та всеохоплюючій угоді про вільну торгівлю, яка існує між Європейським Союзом та Україною з 2016 року. Зараз тривають переговори щодо її перегляду, модернізації та актуалізації. Це наш довгостроковий фокус", – розповів речник Єврокомісії.

Але як відповідальна установа, ми також повинні бути готові до можливих перехідних заходів, які нещодавно були затверджені у відповідному комітеті", – повідомив він.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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