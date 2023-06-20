У 20 громадах Харківщини планують відкрити ЦНАПи

Наразі на Харківщині ЦНАПи функціонують у 34 територіальних громадах із 56.

Про це під час брифінгу повідомив в.о. директора Департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталій Шапірко.

Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення рф ЦНАПи працювали у 36 громадах Харківської області. На сьогодні Центри Дворічанської та Вовчанської ТГ не функціонують у зв’язку зі складною безпековою ситуацією. У решті деокупованих громад області вже відновили роботу всі 13 ЦНАПів, які працювали до 23 лютого 2022 року

Як підкреслив Віталій Шапірко, у Харківській області до кінця цього року планують відкрити Центри адмінпослуг ще у 20 громадах.

«Йдеться не тільки про деокуповані території, але й інші громади, які у зв’язку з ворожим вторгненням не встигли відкрити ЦНАПи, оскільки були змінені графіки й плани. Зараз ми працюємо з міжнародними донорами для того, щоб забезпечити можливість проведення ремонтів та надання техніки. З початку року ми залучили близько 4 млн грн допомоги від міжнародного проєкту PROSTO», – повідомив Віталій Шапірко.

Також він наголосив, що Департамент робитиме все можливе, щоб кожен ЦНАП отримав статус Центр «Дія» і жителі громад були забезпечені найвищим рівнем послуги. Наразі в Центр «Дія» трансформували ЦНАП Мереф’янської громади.

«ЦНАП має сконцентрувати в собі всі послуги, які громадяни отримують у різних органах влади: це паспортні послуги, які ми отримуємо у міграційній службі; це водійські посвідчення, які ми зараз отримуємо у сервісних центрах; послуги з нерухомістю, земельні, які ми зараз отримуємо через Державний земельний кадастр тощо. Повний спектр послуг громадяни мають отримувати в одному місці – у ЦНАПі», – сказав Віталій Шапірко.

Загалом у базовому переліку є близько 430 послуг, які мають надаватися в ЦНАПах.





Агентство Телевидения Новости