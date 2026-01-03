Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:38
Просмотров: 39

У блоці Мерца хочуть депортації більшості сирійців і жорсткішої політики щодо українців

У блоці Мерца хочуть депортації більшості сирійців і жорсткішої політики щодо українців

Християнсько-соціальний союз, молодший партнер Християнсько-демократичного союзу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, закликає до подальшого посилення міграційної політики як стосовно сирійців, так і стосовно українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У проєкті резолюції для майбутнього закритого засідання фракції ХСС у Бундестазі депутати вимагають, серед іншого, швидкого повернення більшості сирійських біженців до країни походження.

Проєкт резолюції передбачає, що в 2026 році має відбутися "масштабна депортаційна операція" "за допомогою регулярних рейсів, в тому числі до Сирії та Афганістану".

Громадянська війна в Сирії закінчилася, країна відновлюється і отримує підтримку від Німеччини. "Водночас підстави для захисту більше не застосовуються до більшості сирійців, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині через війну. Вони потрібні на батьківщині", – йдеться у документі.

Для тих, хто не виїжджає добровільно, депортація має бути розпочата "якнайшвидше", вимагає парламентська група ХСС.

У поточному проєкті ХСС також вимагає більш жорсткої позиції щодо ще більшої групи українських біженців. "Ми будемо наполягати на тому, щоб, зокрема, працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни", – йдеться в документі.

Ще одна вимога ХСС: "Ми вимагаємо, щоб всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині". Це стосується принаймні українців, які в'їхали в країну після квітня 2025 року і підпадають під дію Закону про допомогу шукачам притулку.

Щодо міграції, спричиненої бідністю, Християнсько-соціальний союз (ХСС) у Бундестазі вимагає значного посилення правил. Федеральний уряд повинен ще більше підвищити бар'єри для міграції в німецьку систему соціального забезпечення, щоб запобігти шахрайству з соціальними виплатами.

Раніше стало відомо, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення. Німецький уряд мав затвердити відповідні зміни в листопаді.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

окупанти продовжуют промивати мозки дітям
Сегодня 08:52    29
Нацбанк розповів, як бізнес оцінив ділову активність у кінці 2025 року
Сегодня 08:30    53
3 січня 1913 року народився поручник УПА Омелян Польовий
Сегодня 08:27    49
Зміни у Силах оборони: Зеленський анонсував роботу з бригадами та військовим командуванням
Сегодня 08:23    64
Збито/подавлено 80 ворожих БПЛА
Сегодня 08:19    56
В Україні запустили відкриту базу загиблих і поранених військових рф "Хочу вернуть"
Сегодня 08:16    65
Мінімум 1952 ракети запустили росіяни по Україні у 2025 році (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:12    100
ЄС готує 20-й пакет санкцій проти росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну
Сегодня 08:08    75
Оперативна інформація станом на 08:00 03.01.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    78
ТУ БЕБ у Закарпатській області передало військовим автомобілі та БПЛА, вилучені під час протидії контрабанді
Сегодня 08:00    75
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 