У Дворічанській громаді відновили світло після обстрілів

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання після обстрілів у Куп’янському районі.

Заживлено 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб Дворічанської селищної громади, повідомляє Харківобленерго.

«На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів.

У села Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень.

Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів», – зазначив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв.

За його словами, енергетики сподіваються, що найближчим часом також буде відновлено електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости