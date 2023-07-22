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У Харкові скасують усі необов’язкові тендери – міськрада

У Харкові скасують усі необов’язкові тендери – міськрада

У Харкові першочергово виділятимуть кошти на оборону, відновлення житла та інфраструктурні проєкти.

За словами харківського міського голови Ігоря Терехова, усі необов’язкові тендери будуть скасовані: зараз у місті триває перевірка тендерних договорів. Про це повідомляється на сайті міськради.

«Ми проводимо повний аудит тендерів, договорів допорогової тендерної закупівлі та зупинимо все, що є необґрунтованим. Також скасуємо закупівлю послуг чи товарів, які нині необов’язкові. Йдеться про спортивні змагання, культурні заходи, крім найважливіших, – на це ми знизимо витрати. І продовжимо спрямовувати кошти на оборону та ЗСУ, яким допомагаємо постійно, на відновлення житла та інфраструктурні проєкти, бо необхідно готуватися до опалювального сезону», – наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов зазначив, що керівники, які не пройдуть тендерної перевірки на нецільове використання коштів, будуть усунуті від виконання посадових обов’язків.

Агентство Телевидения Новости

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