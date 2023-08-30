У Харкові військовим передали карету «швидкої», мікроавтобус та два позашляховики

30 серпня у Харкові українським захисникам передали чотири автівки – карету «швидкої», мікроавтобус та два позашляховики.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ці автівки надійшли від благодійного фонду «Форпост УА», який співпрацює з Міжнародним штабом допомоги українцям.

Крім того, Міжнародний штаб спільно з волонтерами і донорами наповнили автомобілі для військових гуманітарною допомогою: водою, продуктами харчування, засобами гігієни та іншими речами необхідними на передовій.

Зі свого боку, благодійний фонд «Небо України» передав продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб.

«Дякую голові Міжнародного штабу допомоги українцям Ганні Крисюк та усім благодійникам та волонтерам за постійну співпрацю та турботу про наших військових. Спільно робимо усе можливе, щоб допомогти захисникам Харківщини перемагати ворога», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости