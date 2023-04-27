У Харківській області протягом тижня розмінували 148,5 гектара території

З 20 до 26 квітня включно спеціалісти-вибухотехніки розмінували майже 17 км ділянок автодоріг та 140,6 км ліній електропередач. Також вони обстежили 4 об’єкти.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА. Всього протягом тижня було розміновано 148,5 га території та знищено 1666 вибухонебезпечних предметів.

За цей період було 401 залучення розмінувальників. Завдяки їхній роботі підключили до електромережі 255 абонентів, з яких 54 повторно після обстрілу.

За 26 квітня на Харківщині розмінували 27 га території та обстежили майже 4 км автомобільних доріг. Фахівці перевірили 23,4 км ліній електропередач та 1 об’єкт. Протягом доби знищили 343 вибухонебезпечні предмети. Завдяки цьому підключили до електромережі 49 споживачів.

Закликаємо бути максимально обережними! У разі виявлення будь-якого предмета, схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не торкайтеся його. А також не намагайтеся його перемістити чи розібрати. Від такої знахідки необхідно відійти на безпечну відстань у 100 метрів тим самим маршрутом, яким підходили. Слід обов’язково повідомити про небезпечний предмет спеціалістів ДСНС або Нацполіцію за номерами 101, 102 та попередити про небезпеку інших.

Агентство Телевидения Новости