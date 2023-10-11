У Харківському обласному ТЦК та СП закликають чоловіків дотримуватися правил військового обліку

Як потрібно оновлювати дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також про військовий облік жінок говорили сьогодні під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі.

Виходячи з норм законодавства, кожен громадянин України чоловічої статі повинен мати військово-обліковий документ, форма якого чітко встановлена, повідомляють в ХОВА.

Для військовозобов’язаних – або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

«Правила військового обліку зараз вимагають від військовозобов’язаних не рідше одного разу на 5 років прибувати самостійно до районного ТЦК та СП для перевірки його військово-облікових даних та персональної інформації», – наголосив начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження ЄДР військовозобовʼязаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Харківського ОТЦК та СП Любомир Хомицький.

Військовий облік ведеться на підставі зареєстрованого місця проживання або перебування.

Тому якщо громадянин змінив місце проживання або є ВПО, він підлягає взяттю на військовий облік відповідно до нового місця реєстрації.

Прибути до РТЦК він повинен з паспортом громадянина України та наявними ВО документами.

Загалом правила військового обліку дозволяють військовозобов’язаному перебувати на обліку також у органах місцевого самоврядування – сільських, селищних радах, на підприємствах, установах, організаціях, а також у закордонних дипломатичних установах, для тих громадян, які перебувають за кордоном.

Невиконання правил військового обліку тягне за собою відповідні наслідки у вигляді адміністративного правопорушення.

Як зазначив Любомир Хомицький, військовий облік жінок визначається Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

«Згідно законодавства жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я, за віком і закінчили заклади професійної, профтехнічної, базової передвищої або вищої освіти й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Тобто закон вимагає, щоб жінки, які здобули ці спеціальності, прибували до РТЦК з метою визначення наявності військового обов’язку для них», – пояснив Любомир Хомицький.

Тільки після проходження жінками медогляду та рішення військово-лікарської комісії буде визначатися подальший порядок взяття на облік, проходження чи не проходження служби.

Агентство Телевидения Новости