У Мінкульті розповіли, коли розпочнуться українсько-польські пошукові роботи

Спільні українсько-польські пошукові роботи стартують після покращення погодних умов.

Про це сказав заступник міністра культури України Іван Вербицький у телеефірі, передає Укрінформ.

"Взимку такі роботи проводити неможливо через погодні умови. Відповідно, ми очікуємо, коли потеплішає, коли погодні умови будуть нам дозволяти. Після цього спільна українсько-польська місія зможе виконувати ці пошукові роботи", - зазначив Вербицький.

За його словами, цього року пошукові роботи відбудуться на території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області, а також продовжаться дослідження на території колишнього села Пужники в Тернопільській області.

Він зауважив, що за домовленостями очікується, що такі роботи відбудуться і на території Польщі. Зокрема, в селі Юречкова, де вони вже розпочалися, також заплановані роботи в Сагрині та Ласкові.

"Ціль роботи в тому, щоб досліджувати це місце та виявляти, чи там справді є останки. Наприклад, у селі Юречкова на території Польщі минулого року під час тих робіт ми не виявили останки. Зараз ми намагаємося зрозуміти, можливо, ми шукали трошки не в тому місці. Власне, для цього ми і очікуємо, що ці роботи будуть подовжні у цьому році", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Міністерство культури України дозволило провести наступного року пошукові роботи на території колишніх колоній Острівки та Воля Островецька у Волинській області, а також продовжити дослідження на території колишнього села Пужники в Тернопільській області.

