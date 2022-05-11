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У міськраді ОПЗЖ закінчилась

У міськраді ОПЗЖ закінчилась

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував розпуск фракції ОПЗЖ у міській раді та створення групи «Відновлення України».

За його словами, переважна більшість депутатів фракції підтримують з ним зв’язок та намагаються допомогти місту, постачаючи продукти харчування, медикаменти, організовуючи евакуацію людей, захищаючи інтереси мешканців міста, де і як це можливо.Міський голова підкреслив, що у той же час в умовах війни їхні дії мають бути підкріплені політичною складовою.«Будь-який представник органів влади має розставити всі крапки над «і», чітко позначивши свою позицію, публічно засудивши дії країни-агресора, що й було ними зроблено на сьогоднішній сесії. Зараз не час мовчати та залишатися у тіні. Знаю, що на ухвалення рішення про вихід та розпуск фракції вплинув приклад народного депутата – харків’янина Ігоря Абрамовича, який залишив лави ОПЗЖ у перші дні повномасштабного вторгнення», – повідомив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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