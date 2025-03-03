У МЗС назвали антисемітською заяву Лаврова про Зеленського

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на заяву очільника МЗС росії Сергія Лаврова про те, що Президент України Володимир Зеленський «чистий нацист і зрадник єврейського народу», закликавши Ізраїль засудити «обурливу брехню» російського міністра.

Як передає Укрінформ, про це Тихий написав у соцмережі Х.

Речник зовнішньополітичного відомства нагадав, що у 2022 році Лавров стверджував, що Адольф Гітлер «мав єврейську кров».

«Такі заяви не просто божевільні. Вони повинні бути названі тим, чим вони є насправді: антисемітизмом. Ми закликаємо Ізраїль і єврейські організації по всьому світу засудити неодноразову і обурливу брехню Лаврова», – написав Тихий.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році міністр закордонних справ росії Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії «Медіасет» заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а «найзатятіші антисеміти, як правило, євреї».

Джерело: ukrinform.ua

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