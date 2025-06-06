У Раді залишилось рекордно мало нардепів. Що про це каже Стефанчук

У Верховній Раді України залишаються 399 народних депутатів. Голова парламенту Руслан Стефанчук прокоментував рекордно малу кількість обранців

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Що стосується рекордно малої кількості народних депутатів, звичайно, це завжди створює певний дискомфорт в забезпеченні кворуму. Але ще раз хочу підкреслити, що, по останньому законопроєкту на сигнальному голоси були, але дехто після цього прийняв рішення не голосувати. Ми відправили цей законопроєкт суб'єктом законодавчої ініціативи для доопрацювання. Це позиція окремих фракцій, ми її сприймаємо", - заявив Стефанчук.

Водночас голова парламенту наголосив, що ключові рішення, зокрема ті, які стосуються європейського та євроатлантичного курсу України, ухвалюються конституційною більшістю.

На завершення Стефанчук звернувся до народних депутатів із закликом відповідально ставитися до кожного голосування: "Єдине, що я хотів би ще раз звернутися до окремих народних депутатів - не буває важливих законодавчих актів. Кожне рішення, яке приймається в парламенті, є важливим для України, тому що воно впливає на законодавчу систему України".

Джерело: espreso.tv

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