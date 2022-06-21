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21.06.2022 17:58
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У рашистів немає сил взяти Харків. Подоляк

У рашистів немає сил взяти Харків. Подоляк

Мета рф – завдати максимальної шкоди Харкову, у неї немає сил для взяття міста. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.Подоляк заявив, що обстріли житлових кварталів Харкова з точки зору військового мистецтва не мають ніякого сенсу.

“У росії явно немає сил, щоб взяти Харків. Але у москви і немає такої мети. Їх мета – завдати максимальної шкоди місту і помститися його жителям. Показати Харкову справжні принади російського світу і дружби народів – Гради, Урагани, Смерчі”

Подоляк вважає, що росія веде цю війну через ірраціональну помсту – через те, що українці зруйнували наміри москви в 2014 році і лютому 2022 року.

Агентство Телевидения Новости

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