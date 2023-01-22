У Ізюм прибули американські військові

Генералом армії США Кейтом Келлоґом та делегацією американських військових та воєнних експертів відвідали сьогодні звільнений від окупантів Ізюм

Американські партнери на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами та окупацією та ознайомилися з доказами російських воєнних злочинів на Харківщині.

Попри величезні руйнування та пошкоджену критичну інфраструктуру Ізюм крок за кроком відновлює нормальне життя. В місто повертаються люди та відновлюють роботу підприємці.

На місці обговорили питання подальшої відбудови Ізюму, безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні. Окремо розглянули нагальні потреби області у військовій сфері. Дякую пану Келлоґу та нашим американським партнерам за увагу до Харківщини та підтримку. Працюємо далі, – написав Олег Синєгубов

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