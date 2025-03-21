Угорщина не підтримала підсумкового документа саміту ЄС щодо України
Підсумковий документ Європейської Ради щодо саміту про Україну підтримали всі держави - члени блоку, окрім Угорщини
Про це йдеться на сайті Євроради.
У документі ЄС підтверджує, зокрема, підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, підходу "мир через силу" і готовність посилити тиск на рф шляхом нових санкцій та заморожуванням російських активів.
"Текст, викладений у документі, був рішуче підтриманий 26 главами держав або урядів. Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні", - зазначено в повідомленні.
Водночас посадовець ЄС повідомив "Європейській правді", що підсумковий документ не підтримала Угорщина.
"Лідери держав ЄС дійшли до спільної позиції, що на цей момент фактично не відбувається жодних перемовин з росією. Також обмінялися думками, як ЄС та Україна можуть впливати на цей процес", - розповів співрозмовник видання.
Також під час саміту європейські лідери обговорили з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на фронті й результат перемовин, які проводять США.
Джерело: espreso.tv