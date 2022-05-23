Уже 24 населені пункти ЗСУ звільнили на Харківщині, але ворог хоче їх повернути

На Харківщині українські бійці звільнили 24 населені пункти. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Щодня, знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці Збройних сил України кладуть край злочинам Російської Федерації проти цивільного населення та перешкоджають вчиненню нових”, – підкреслив Залужний.

Він розповів, що на початку травня українські захисники деокупували село Кутузівка.

“Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили в підвалі дитячого садочка. Серед них – 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років. Українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним – водою, їжею, одягом”, – зазначив головнокомандувач.

Залужний наголосив, що обов’язок бійців – захищати свій народ і свою державу. “І ми його з честю виконуємо”, – додав він.

При цьому на брифінгу Міноборони заявили про наміри ворога відновити свої позиції на Харківщині та Слов’янському напрямку.

Про те, що наразі ситуація на Слобожанському напрямку напружена, оскільки російські війська майже два тижні проводили перегрупування сил і засобів заявив й член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський

“Напружена ситуація на Харківщині – це Слобожанський напрямок, де ворог фактично після 10 днів, майже двох тижнів, перегрупування сил і засобів, підвіз резерви з боку білгородської області через тимчасово окуповані міста Куп’янськ, Вовчанськ”, – зазначив він.

Окрім цього, Веніславський поінформував, що зараз поновився наступ збройних сил російської федерації на Слов’янськ, Донецької області.

Агентство Телевидения Новости