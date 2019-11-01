Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей

Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Во время визита Североатлантического совета Украины обратилась с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей. Эта программа, в первую очередь, предусматривает расширение практического операционного взаимодействия", - сказал Кулеба.

Он отметил, что эта программа, в частности, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам стран-партнеров занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре альянса.

"Сразу скажу, что эта программа не является заменой ПДЧ. Мы надеемся, что Альянс примет положительное решение по нашей инициативе", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил, что список участников программы пересматривается НАТО каждые три года, но Украина может просить рассмотреть свою кандидатуру вне очереди.

"Каждые три года программа пересматривается, но Украина может подать запрос раньше. Пять стран в прошлом году были пересмотрены на новый трехлетний срок. Но у нас есть решение Военного комитета НАТО о том, что с военной точки зрения Украина - готовый партнер для этого. То есть, остается политическое решение ", - сказал он.

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что во время его визита в штаб-квартиру НАТО на прошлой неделе представители многих стран подтверждали поддержку присоединения Украины к EOP.

"От целого ряда стран мы услышали о поддержке по получению этого статуса, многие страны уже сейчас нас поддерживают", - сказал он.

Программа расширенных возможностей позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений. На сегодня в программу входят Грузия, Швеция, Финляндии, Австралия и Иордания.

В прошлом году помощник генерального секретаря НАТО по вопросам политики и безопасности Алехандро Альваргонсалес в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине не нужно участие в программе НАТО для особых партнеров, поскольку она имеет свою программу реформ, подготовленную Альянсом.

Тогдашний глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, который сейчас возглавляет МИД, заявлял, что НАТО пока не готово пригласить Украину к участию в программе расширенных возможностей.

Агентство Телевидения Новости