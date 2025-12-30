Держава
Украинские рождественские традиции в районе Бахмута Донецкой области

Украинские рождественские традиции в районе Бахмута Донецкой области задокументированы на фотографиях еще 120 лет назад. На протяжении десятилетий эта земля терпела волны притеснения, навязанные Кремлем, но местные общины сохранили дух поколениями.

Москва давно стремилась стереть украинцы через искусственный голод, репрессии, культурные запреты и геноцид. После вторжения России бесчисленное количество людей выгнали из домов, а города и деревни превратились в руины. То, что Москва не смогла уничтожить политикой стирания, теперь она стремится уничтожить ракетами, дронами и артиллерией, как это сделала с Бахмутом и окружающими общинами.

Эта война является геноцидом в своих намерениях. Россия ведет это против самого существования украинцы - их культуры, традиций и права жить как украинцы на своей земле.

Сопротивляться этой войне значит не только защищать настоящее. Это для защиты памяти, наследия и самобытности для будущих поколений украинцы

Фотографии: Лаборатория фольклора и этнографии Донецкой области (1905), Донецкая ОГА (2019), Константин Либеров и Влада Либерова (2023) @libkos.

Джерело: https://www.facebook.com/MFAUkraineENG

