Україна отримає танки Leopard від Німеччини та Данії

Наближчими тижнями Україна отримає десятки танків Leopard 1A5. Їх у співпраці з Данією поставить Німеччина, повідомляють УНІАН

Таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтервʼю польському виданню Rzeczpospolita. “Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть в Україну в найближчі тижні”, – заявив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи не довго Німеччина ухвалювала рішення щодо надання Україні військової допомоги, німецький міністр наголосив, що рішення, які Берлін ухвалив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, є історичними.

“Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює! Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС”, – додав Пісторіус.

Агентство Телевидения Новости