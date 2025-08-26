Україна повертає своїх

Із російського полону повернулися військові та цивільні, які були в неволі понад три роки. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

24 серпня Україна визволила з полону групу українських військових, а також вісьмох цивільних, яких утримувала росія.

▶️ Звільнені воїни – представники рядового і сержантського складу різних родів військ. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

▶️ Серед звільнених цивільних – журналісти Дмитро Хилюк і Марк Каліуш, які були незаконно затримані окупантами у 2022 і 2023 роках.

▶️ Також з полону повернувся медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя військових та цивільних під час облоги «Азовсталі».

▶️ Звільнений колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

▶️ Україна робить все, щоб визволити з неволі кожного військового та цивільного громадянина.

Джерело: https://t.me/spravdi/48672

