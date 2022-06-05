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Українські війська уповільнили динаміку російської армії в Сєвєродонецьку – британська розвідка

Українські війська уповільнили динаміку російської армії в Сєвєродонецьку – британська розвідка

Протягом останньої доби Збройні сили України контратакували в Сєвєродонецьку, чинячи опір сконцентрованим російським військам. Такі висновки вранці 5 червня оприлюднила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки, передає Радіо Свобода

«Протягом останніх 24 годин українські війська контратакували в Сєвєродонецьку на сході України, за який триває протистояння, ймовірно, уповільнивши операційний імпульс російських військ, раніше напрацьований за допомогою концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності», – повідомляє пресслужба.

За даними розвідки, російські війська задіюють у цьому регіоні людей, мобілізованих на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

«Ці війська погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами», – йдеться у виновках.

За спостереженнями британського Міноборони, Росія вже вдавалася до практики використання проксі-утворень у Сирії, де застосовувала в містах корпус V сирійської армії.

«Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, яких зазнають регулярні російські війська», – припускає розвідка.

За даними Генерального штабу ЗСУ на ранок 5 червня, російські війська продовжують штурм Сєвєродонецька, вони контролюють східну частину міста.

Агентство Телевидения Новости

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