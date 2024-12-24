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Українські військові знищили російську БМП із загарбниками

Українські військові знищили російську БМП із загарбниками

Бойова машина піхоти противника, заповнена російськими солдатами, прямувала на позиції Третьої штурмової бригади, але застрягла в багнюці. Бійці підрозділу знищили БМП точним ударом FPV-дрона, поціливши просто у люк.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Російські піхотинці, які намагалися втекти після удару, потрапили під артилерійський обстріл. Залишки живої сили противника ліквідували українські пілоти дронів за допомогою скидів боєприпасів.

До знищення техніки та особового складу ворога долучилися бійці 1-го механізованого батальйону, 2-го штурмового батальйону, батальйону безпілотних систем і спеціального артилерійського дивізіону «Команда Постріл».

а

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