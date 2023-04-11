Уряд дозволив вручати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку

Кабінет міністрів затвердив зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати), дозволивши здійснювати заходи оповіщення та призову громадян незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Про це йдеться в постанові Кабміну, опублікованій 7 квітня, пише Громадське.

Зокрема, у положенні про військкомати зазначається, що вони здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов’язаних і резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки):

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку).

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