За матеріалами САП та НАБУ Мінʼюстом заявлено позов про стягнення в дохід держави активів ВАТ «Білоруськалій»

За ініціативи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та завдяки активному сприянню Національного антикорупційного бюро України Міністерство юстиції України заявило позов до суду про стягнення в дохід держави активів, що належать ВАТ «Білоруськалій». Мова йде про корпоративні права, кошти, залізничні вагони, калійні добрива (https://cutt.ly/KruKGZjn).

Так, САП і НАБУ здійснюється досудове розслідування за фактами можливого зловживання владою та службовим становищем службовими особами однієї з військових частин з метою отримання неправомірної вигоди приватним підприємством під час примусового відчуження калію хлористого, що належав підсанкційному білоруському підприємству – ВАТ «Білоруськалій», у порядку Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», що спричинило тяжкі наслідки.

Зважаючи на виявлені матеріали, зібрані в ході досудового розслідування, антикорупційні органи надали Мін’юсту документи, які стали підставою для звернення цим Міністерством з позовом до суду. Також САП і НАБУ дали дозвіл на розголошення таємниці досудового розслідування в частині, що стосується підготовки, подання та розгляду позову про стягнення активів із підсанкційної юридичної особи.

Співпраця між САП, НАБУ та Мін’юстом триває.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2824

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