За останні два дні американські суди одразу у трьох резонансних справах ухвалили рішення, які скасовують укази Дональда Трампа та його адміністрації

Так, федеральний суд в окрузі Колумбія призупинив дію указу президента США про заборону служби в армії трансгендерам, повідомляє Associated Press. Суд вказав, що трансперсони служать в армії протягом багатьох років, а відповідачі не змогли навести причин, чому трансгендерних військовослужбовців виділили в окрему категорію і заборонили їм служити. При цьому суд зазначив, що відповідачі надали суду як доказ дослідження, зміст яких був урядом викривлений, а частини дослідження, які спростовували позицію уряду, взагалі не цитувалися. Суддя Анна Реєс вказала, що суди, безумовно, повинні давати більшу свободу виконавчій владі в тому, що стосується збройних сил, але й заплющувати очі на явне порушення конституційних прав людини суди також не повинні.

Федеральний суд в Меріленді виніс рішення на користь USAID. Суд визнав, що дії департаменту Ілона Маска DOGE порушують Конституцію. Для одержувачів грантів і контрагентів агентства це матиме значення у разі потенційних майбутніх позовів. Водночас це рішення суду не може скасувати право DOGE в односторонньому порядку розривати договори і скасовувати гранти. Таким чином, суд захистив Агентство від знищення, але це не означає відновлення роботи.

У Вашингтоні федеральний суддя Таня Чуткан ухвалила рішення проти Агентства із захисту екології, яке спробувало скасувати фінансування екологічних проєктів. Гроші на проєкти не тільки були виділені, але вже навіть надійшли на рахунки виконавців. У процес, серед іншого, втрутилося ФБР, яке надіслало в банки листи з вимогою заморозити гроші, оскільки в Бюро є «вагомі підстави стверджувати, що гроші отримані в результаті шахрайства».

Скасовуючи виділені гранти, Агентство із захисту екології так само посилалося на розслідування, що тривають, і численні факти шахрайства, зловживань і конфліктів інтересів, однак у процесі жодної конкретної інформації надано не було. Як повідомляють журналісти, навіть бездоказових пояснень не було надано, представник Агентства просто посилався на повідомлення загального характеру в ЗМІ.

Джерело: https://t.me/znua_live/194036

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