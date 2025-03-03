За шо дякувати? - Michael McFaul, посол США в росії у 2012-2014

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✅ Зеленський багато разів дякував Трампу, Конгресу та американському народу. Але давайте будемо відвертими: коли Трамп і Венс сказали, що ВОНИ намагаються допомогти Україні прямо зараз, і їм потрібно подякувати за роботу особисто, є підстави замислитися.

✅ Команда Трампа сказала Україні, що вона має віддати свою території росії. Зеленський має подякувати їм за це?

✅ Команда Трампа заявила, що якщо в Україні буде міжнародний миротворчий контингент, американські солдати не братимуть у ньому участі. Зеленський має їм за це подякувати?

✅ Трамп сказав Україні, що вони не можуть вступити в НАТО. Зеленський має подякувати їм за це?

✅ Команда Трампа заявила, що планує скоротити кількість американських солдатів, дислокованих в Європі. Це величезний подарунок путіну. Зеленський має подякувати їм за це?

✅ Зеленському сказали, що Україна має провести нові президентські вибори до початку переговорів про припинення війни. Зеленський має подякувати їм за це?

✅ Відносини між США та росією були формально перезавантажені без жодних попередніх умов під час зустрічі держсекретаря Рубіо та міністра закордонних справ Лаврова в Саудівській Аравії.

✅ Представники Трампа розглядають послаблення санкцій для росії.

✅ Трамп не проти, щоб росія знову приєдналася до G7.

✅ Сполучені Штати проголосували "проти" резолюції ООН, яка засуджує вторгнення росії в Україну. Цим самим Трамп розійшовся з американськими демократичними союзниками і став на бік росії, Білорусі, Північної Кореї та інших диктаторських режимів. Зеленський повинен подякувати їм за це?

✅ За ту допомогу, за яку Венс вимагав від Зеленського подякувати йому, Венс голосував проти. Республіканська партія затримала її на 6 місяців. Трамп сказав, що "дурний" Байден дав її.

✅ Тож за що саме Зеленський має дякувати Трампу/Венсу? Конгрес - так. Американським платникам податків - так. Але Трамп поки що нічого не зробив для України. Все, що робить команда Трампа, - це робить подарунки путіну. Саме від російського диктатора вони мають вимагати подяки.

✅ Немає жодних доказів того, що Трамп дійсно був зацікавлений у посередництві щодо припинення війни в Україні. Він хоче відновити відносини з путіним. Це його фокус.

✅ Я не історик, але я не пригадую, щоб хтось звинувачував Польщу в «ігрових іграх із Другою світовою війною», коли Гітлер і Сталін вторглися в 1939 році. путін – це той, хто вторгся в Україну, запросив північнокорейських солдатів приєднатися до його війни та імпортує зброю з Ірану.

✅ Іронічно, що Маск, Венс та ін. говорять про необхідність захищати свободу слова, я поділяю це почуття, але багато їхніх шанувальників на цій платформі постійно кажуть мені «заткнись». (Я більш ввічливо перефразую вульгарність і погрози, які вони публікують).

Джерело: https://t.me/in_factum/31997

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