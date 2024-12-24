Застосунок «Open Kharkiv» за добу завантажили 22,4 тис. разів

Застосунок «Open Kharkiv», який запустили напередодні, увійшов до топ-5 найпопулярніших безплатних програм у магазинах додатків iOS та Android.

Про це повідомили в Департаменті цифрової трансформації.

Також там зазначили, що за добу «Open Kharkiv» завантажили 22,4 тис. разів. Крім того, через Портал електронних сервісів вже подано 738 заяв-анкет на отримання «Картки харківʼянина».

«Це лише початок, і ми пишаємося, що харків’яни так швидко оцінили переваги цифрових технологій. Завантажуйте «Open Kharkiv» та відчуйте, як зручно бути частиною цифрового майбутнього міста» – зазначили в департаменті.

Головною функцією застосунку є Digital X-card – цифрова версія «Картки харків’янина». Вона надає користувачам доступ до знижок, акцій та інших переваг, які раніше були доступні лише з пластиковою карткою.

Крім того, в «Open Kharkiv» можна залишати відгуки про сервіси та партнерів, дізнаватися останні новини та пропонувати ідеї для розвитку міста.

Агентство Телевидения Новости