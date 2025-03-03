Зеленський і його команда і досі не можуть відверто говорити всю правду про "допомогу США"

Все ж таки в костюмі чи без нього, а дотримуються певного дипломатичного етикету.

А мені можна.

1) Що стосується Джавелінів Трампа. Не він їх дав - таким було рішення Конгресу, а він його "через не хочу" виконував. Надіслано було 200 труб. Але як тільки Зеленський став уникати участі у двобої Трампа і Байдена ( справа "Бурісми"), Трамп наказав боєприпаси до Джавелінів не постачати. Було всього кілька "пострілів", яких навіть для навчання не вистачало. Набої стали до Джавелінів постачати лише у кінці літа 2021 року. І перше застосування в бою Джавелінів сталося восени 2021 року, що страшенно налякало путіна. Так "збіглося", що одночасно з першим застосуванням Джавелінів розпочалася військо-навчальна операція росвійськ у Білорусі, а ще з голосними публічними попередженнями від Вашингтона: Київ, на вас готується напасти путін.

2) До Києва примчав глава ЦРУ Бернс, щоб нагнати страху ще більше. Новий міністр оборони Рєзніков закидав Пентагон і Держдеп проханнями про додаткове постачання Джавелінів і FIM-92 Stinger. У відповідь:ні-ні-ніколи.

3) Тільки у січні 2022 року услід за постачанням Бориса Джонсона Нлавів Вашингтон став щось накрапувати для "ведення партизанської війни".

4) Як зізнається колишній Головком Залужний, він і його колеги мали інформацію: все, про що у Пентагоні і ЦРУ дізнаються про стан-розташування військ ЗСУ, миттю стає відомим москві - Буданов це підтверджував. Залужний припинив передавати будь-яку інформацію, яка стосувалася підготовки ЗСУ до війни.

5) Від першого дня повномасштабного вторгнення росіяни безперешкодно користувалися всіма доступними комерційними супутниками США для більш точного нанесення ударів по Україні. Не кажучи вже про мікрочипи до російських ракет, які потоком 2 роки йшли до заводів агресора.

6) Система супутникового звʼязку Старлінк дуже виручила Сили оборони у перші місяці війни. Але, як тільки ЗСУ стали здобувати відчутні успіхи, "відключення" Старлінка стали звичним явищем. Так було під час спецоперації в Криму, так було і під час нашого наступу у Курській області.

7) Літній наступ 2023 року партнерами з США був саботований. Заплановане озброєння надходило некомплектно, потребувало ремонту і поступало з величезним запізненням. Замість 300 Абрамсів Залужний отримав 31 і то восени 2023 року.

8) Пауза у постачанні зброї з жовтня 23 по травень 24 року була спричинена спочатку не блокуванням трампістами. Шеф Пентагону до того у серпні 2023 року сказав: наші склади вже порожні, все, що ми могли, ми вже поставили Україні. Але як тільки в жовтні Хамас напав на Ізраїль, склади Пентагону миттю заповнилися готовою для відправлення на Близький Схід зброєю.

9) Після затвердження нової військової допомоги кілька місяців надходили краплі. Лише в кінці свого президентства Байден наказав прискорити постачання. Але 6 мільярдів доларів так до Трампа і не встигли "отоварити".

Отаке у нас було партнерство. Слідкуємо за подіями в Лондоні і не менш важливими подіями в Брюсселі 6 березня. Буде багато несподіванок.

Джерело: https://www.facebook.com/viktor.leshyk

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