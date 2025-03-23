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Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на цигарки – нардеп

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на цигарки – нардеп

Президент підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який очікував цього з грудня 2024 року.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11090 ще 4 грудня 2024 року, після чого його було направлено на підпис Володимиру Зеленському.

За словами Железняка, нині законопроєкт підписаний президентом.

"Ще не опублікували, але вже маю підтвердження факту від двох джерел "з міжнародних фінансових інституцій" та уряду", – повідомив нардеп.

Він додав, що непідписання законопроєкту з грудня 2024 року коштувало бюджету недоотриманих 2091,6 млн грн.

Одразу після підпису президентом, каже Железняк, ціни на цигарки можуть зрости на 40 гривень.

Джерело: epravda.com.ua

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