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Зеленский расширил аппарат СНБО

Зеленский расширил аппарат СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский расширил аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и полномочия Центра кибербезопасности.

Данным указом штат аппарата СНБО расширен со 160 до 190 сотрудников, на него возложены функции информационно-аналитического, экспертного, организационного, материально-технического обеспечения Центра кибербезопасности.

Кроме того, расширены полномочия Центра кибербезопасности, который теперь будет координировать и контролировать работу субъектов сектора безопасности и обороны в сфере кибербезопасности.

Также урегулированы вопросы работы Центра в случае отсутствия руководителя, которым является секретарь СНБО.

Агентство Телевидения Новости

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