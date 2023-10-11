Ізраїлю може загрожувати війна на п’ять фронтів — аналітики

Ізраїлю загрожує війна на п’ять фронтів.

А саме — з ХАМАС, Ліваном, Сирією, Іраном і палестинськими бойовиками на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляють експерти близькосхідного центру Le Beck у Бахрейні, пише видання Фокус.

«Ми маємо справу з дуже тривалим конфліктом, який дає безліч відправних точок для ширшої ескалації.

Іран і його союзники зробили проблему палестинців опорою своєї ідеології і тому не можуть просто залишатися осторонь.

Повідомлялося про напади з Лівану. Атаки з Сирії чи навіть Іраку та Ємену не слід списувати з рахунків.

Ізраїль (вірить він у це чи ні) утримується від звинувачень Ірану, знаючи, що це ще більше зажене його в кут і призведе до багатосторонньої війни», — кажуть експерти.

На їхню думку, Іран уже продемонстрував, що може почати війну на кілька фронтів.

Але оскільки Ізраїль відмовляється від прямих звинувачень Тегерана, то поки що війна на кілька фронтів малоймовірна.

Агентство Телевидения Новости