ЗСУ відбили 52 атаки держави-агресорки

Протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Минулої доби, нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації продовжують перебувати на території республіки білорусь.Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Катеринівка, Волфине, Андріївка та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка на Харківщині.На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

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