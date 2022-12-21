Ізюмська тероборона знищила склад вагнерівців

Російські окупанти ховалися в будинку.

20 грудня мінометна батарея Ізюмського батальйону 113-ї окремої бригади територіальної оборони завдала удару по командуванню сил підтримки та артилерійському складу вагнерівців. Це сталося у селищі Озарянівка Торецької громади (Бахмутський район, Донеччина).

Відповідне відео опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному Telegram-каналі “Генерал Марсель”.

Агентство Телевидения Новости