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Ізюмська тероборона знищила склад вагнерівців

Ізюмська тероборона знищила склад вагнерівців

Російські окупанти ховалися в будинку.

20 грудня мінометна батарея Ізюмського батальйону 113-ї окремої бригади територіальної оборони завдала удару по командуванню сил підтримки та артилерійському складу вагнерівців. Це сталося у селищі Озарянівка Торецької громади (Бахмутський район, Донеччина).

Відповідне відео опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному Telegram-каналі “Генерал Марсель”.

Агентство Телевидения Новости

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