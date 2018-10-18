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C 22 октября 2018 цена на проезд в маршрутках Харькова значительно вырастет

C 22 октября 2018 года цена проезда в харьковских маршрутках вырастет на 2 гривны.

C 22 октября 2018 цена на проезд в маршрутках Харькова значительно вырастет

В частности, на маршруте №147 (бульвар Грицевца - ул.Университетская) проезд с 22 октября подорожает на 2 гривны и будет стоить 9 гривен.

Как рассказали в ЧП "Транс-сервис", которое обслуживает маршрут, в ближайшее время цена за проезд вырастет на всех маршрутах этого перевозчика. Это №№ 5э, 9, 147э, 224т, 261э, 262э, 276э, 304э. В среднем тариф на проезд в этих автобусах сейчас составляет 7 гривен и вырастет на 2 гривны - до 9 гривен.

На предприятии отметили, что постепенно подорожает проезд в абсолютно всех маршрутных автобусах в Харькове.

C 22 октября 2018 цена на проезд в маршрутках Харькова значительно вырастет

C 22 октября 2018 цена на проезд в маршрутках Харькова значительно вырастет

C 22 октября 2018 цена на проезд в маршрутках Харькова значительно вырастет

Источник: SQ

Новости портала «Весь Харьков»

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