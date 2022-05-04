Через обстріли затримуються поїзди

Низка потягів затримується через російські обстріли залізничних станцій на Львівщині, затримуються потяги. Запізнення по станції Харків складає понад 9 годин

❗️Затримки пасажирських поїздів станом на 8:30:

№22 Трускавець — Харків (+9:30 год);№3 Львів — Запоріжжя (+7:43 год);№25 Рахів — Одеса (+5:52 год);№82 Ужгород — Київ (+5:47 год);№13 Київ — Солотвино (+5:41 год)№46 Лозова — Ужгород (+5:10год);№145 Львів — Ужгород (+5:08 год);№81 Київ — Ужгород (+4:13 год);№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:26 год);№231 Дніпро — Львів (+3:17 год);№92 Одеса — Харків (+3:15 год);№8 Одеса — Харків (+2:45 год);№88 Ковель — Запоріжжя (+2:50 год);№38 Запоріжжя — Київ (+1:44 год);№76 Кривий Ріг — Київ (+2:43 год);№120 Львів — Заплріжжя (+2:38 год);№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:20 год);№149 Полтава — Чернівці (+2:18 год);№49 Київ — Трускавець (+2:18 год);№14 Солотвино — Київ (+2:13 год);№7 Київ — Чернівці (+2:10 год);№42 Львів — Дніпро (+2:09 год);№37 Київ — Запоріжжя (+1:49 год);№91 Київ — Львів (+1:46 год);№59 Київ — Чоп (+1:44 год);№106 Одеса — Київ (+1:29 год);№58 Ворохта — Київ (1:28 год);№17 Харків — Львів (+1:25год);№774 Львів — Дарниця (очікує відправлення, час затримки +7:30 год);№716 Перемишль — Київ (очікує відправлення, час затримки +5:30 год);№705 Київ — Перемишль (+6:10 год)№743 Дарниця — Львів (очікує відправлення, +3 год);№710 Львів — Дарниця (+5:15год).

Надалі актуальна інформація щодо затримки поїздів буде оновлюватися також на сайті: uz-vezemo.com

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