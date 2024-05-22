До України повернулась мода на автівки з дизельним двигуном: переваги та реальні цифри

На початку 2024 року, ринок України поповнився більш ніж 19 000 автівками з дизельними двигунами. Це на 19% більше, ніж було торік. При цьому, за повідомленням “Укравтопрому, понад 4 000 транспортних засобів є новими, а 14 800 - вживаними та ввезеними з за кордону.

Існує думка, що повернення моди на дизельні автівки спричинене плідною роботою над помилками з боку розробників. Зокрема, раніше вважалося, що через особливості палива, машина не має змоги рухатися швидко. Але станом на сьогодні, з’явилися технології, що змушують легковики пересуватися на одному рівні зі спорткарами. Щоб цікаво провести вільний час, можна отримати 300 грн за реєстрацію без депозита та використати їх на безкоштовні сесії у найкращих слотах.

Трохи про переваги та недоліки дизелю

Тільки протягом лютого 2024 року на українських дорогах з’явилося понад 1 300 дизельних автівок. За даними “Укравтопрому”, ця цифра на 71% перевищує ту, яка була торік. Швидше за все, це пов’язано з такими перевагами дизель-моторів, як:

Економічність та менший рівень шкідливих викидів;

Можливість набрати більшої швидкості шляхом високого крутного моменту;

Більший термін дії аніж у бензинових двигунів.

Щодо недоліків, двигуни, що працюють на дизелі, мають кілька нюансів. По-перше, автівки з таким мотором коштують більше, ніж бензинові або газові. До того ж вони мають коштовне сервісне обслуговування. По-друге, якщо водій матиме необхідність продати авто через 5-7 років, він не зможе отримати гарну суму. А ще, машини на такому паливі довго розігріваються у морозну погоду та мають окремі види палива для літа й зими.

Популярні автівки, що потрапили до ринку у першому кварталі 2024 року

“Укравтопром” поділився цікавими даними щодо нових та вживаних дизельних автівок, які надійшли до українського ринку у першій частині цього року. Так, нові легкові засоби пересування охопили чверть продажів, а вживані (які ввезено з за кордону) - 27%. Минулого року, ці показники були на рівні 20% та 35%.

Щодо новинок, є 5 топових машин, які мешканці України обирають найчастіше. Це: Renault Duster, Land Cruiser Prado або Hilux від Тойота, Volkswagen Touareg, а також, Skoda Kodiaq. При цьому, з січня по березень, було придбано більш ніж 2 000 преміальних автівок з дизельним мотором.

Новости портала «Весь Харьков»