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Движение по площади Защитников Украины запрещено до конца июля

Движение по площади Защитников Украины запрещено до конца июля

Движение транспорта по пл. Защитников Украины, на участке от ул. Броненосца «Потемкин» до ул. Военной, будет запрещено до 30 июля, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Ранее движение планировалось открыть 15 июля.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением работ по замене участка теплотрассы.

Напомним, объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, Никитина, Военной, пл. Защитников Украины, пр. Московскому и др.

На время работ автобус №211э при движении в сторону ул. Власенко курсирует так: - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.

 

Агентство Телевидения Новости

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