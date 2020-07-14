Движение по площади Защитников Украины запрещено до конца июля

Движение транспорта по пл. Защитников Украины, на участке от ул. Броненосца «Потемкин» до ул. Военной, будет запрещено до 30 июля, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Ранее движение планировалось открыть 15 июля.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлили в связи с продолжением работ по замене участка теплотрассы.

Напомним, объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Броненосца «Потемкин», Богдана Хмельницкого, Никитина, Военной, пл. Защитников Украины, пр. Московскому и др.

На время работ автобус №211э при движении в сторону ул. Власенко курсирует так: - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Молочная и далее по маршруту.

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