Евакуатори: сфера застосування та види

Евакуатори, також відомі як автоевакуатори або евакуаційні машини, являють собою спеціальні транспортні засоби, призначені для буксирування і перевезення пошкоджених, непрацездатних або непридатних для подальшого руху автомобілів та інших транспортних засобів.

Вони широко використовуються для евакуації автомобілів з місця події, включно з дорожніми аваріями, поломками і неправильним паркуванням.

Види евакуаторів

Як зазначають експерти сервісу www.evakuator.services/kharkov, до основних типів евакуаторів можна віднести:

Платформні. Це найпоширеніший тип, оснащений спеціальною платформою для перевезення і буксирування автомобілів. Маніпуляторні мають маніпулятор (вантажопідйомну стрілу) для підйому і перевезення пошкоджених автомобілів. Колісні підйомники дають змогу підняти одну вісь пошкодженого автомобіля і перетягнути його на задню платформу евакуатора. Кранові обладнані крановою стрілою для підйому і перевезення транспортних засобів, зокрема вантажівок і автобусів.

Сфера застосування

Найчастіше цей вид спецтехніки використовується в таких ситуаціях:

Евакуація після ДТП . Основною сферою застосування евакуаторів є евакуація автомобілів з місця дорожньо-транспортних пригод.

. Основною сферою застосування евакуаторів є евакуація автомобілів з місця дорожньо-транспортних пригод. Технічна допомога . Використовуються для надання технічної допомоги водіям з поломками або проблемами з автомобілем на дорозі.

. Використовуються для надання технічної допомоги водіям з поломками або проблемами з автомобілем на дорозі. Перевезення неправильно припаркованих автомобілів. У деяких випадках, коли автомобіль неправильно припаркований і заважає руху, евакуатор може бути викликаний, щоб перевезти його на спеціальне місце зберігання або автосервіс.

Важливо зазначити, що вимоги та регулювання використання евакуаторів можуть відрізнятися залежно від країни та регіону. Деякі держави вимагають спеціальних ліцензій для володіння та оперування евакуатором, а також дотримання певних стандартів безпеки та професійної підготовки.

Робота евакуаторів

Розглянемо основний принцип роботи:

Буксирування. Евакуатори зазвичай оснащені спеціальними тросами, ременями або гаками для безпечного буксирування пошкоджених автомобілів.

Підйом і спуск. Деякі евакуатори мають механізми підйому та спуску, які дають змогу з легкістю підняти та опустити пошкоджений транспортний засіб на платформу або в кузов.

Фіксація. Щоб запобігти руху і пошкодженню транспортного засобу під час перевезення, автомобілі зазвичай обладнані системами фіксації, такими як ремені або затискачі, для надійної фіксації.

З нестандартних варіантів можна виділити таке застосування: