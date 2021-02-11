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Гидравлика на КамАЗ

КамАЗ по праву считается одним из самых популярных грузовиков на отечественных дорогах. Дело не только в его неприхотливости и ремонтопригодности, а и в возможности переоборудования, в частности гидравлическими системами. Какое же оборудование можно установить на машины этой марки? А главное, для чего это делается, рассмотрим ниже.

Гидравлика на КамАЗ

Зачем ставить гидравлику на грузовик

Главная задача переоборудования — это расширение функционала и областей применения машины. Обычная транспортировка груза показывает длительную окупаемость авто, и даже она зачастую требует доработок, например, чтобы ускорить процесс разгрузки. А дополнительная гидравлика на КамАЗ позволяет применять автомобиль как узкоспециализированное средство, и при этом снизить его износ. Соответственно, выполнение сложных и даже уникальных работ оценивается дороже. А значит, вернуть стоимость грузовика и выйти на получение чистой прибыли легче. Этот аспект обычно интересует непосредственных владельцев.

Второй момент касается автопарков. Зачастую покупка нескольких КамАЗов и переоборудование их получается дешевле, чем приобретение спецтехники. Кроме того, из, скажем, десятка закупленных машин можно сделать именно такие, которые нужны предприятию — для специальных работ, хотя изначальная стоимость всех единиц минимальная.

Установка гидравлики очень выгодна и используется повсеместно, помогая владельцам грузовых машин зарабатывать больше и предлагать расширенный спектр услуг.

Какие гидравлические системы можно установить на КамАЗ

Эта марка авто считается универсальной, так что поставить на нее можно любую систему. В зависимости от сферы работы владельца, классический КамАЗ довольно легко переоборудуется в:

  • самосвал с откидным кузовом;
  • тягач для транспортировки других машин;
  • мусоровоз с системой сжатия отходов;
  • подъемный кран;
  • механический манипулятор;
  • авто с движущимся полом.

Вариантов множество. Столько же, сколько и гидравлических устройств, предназначенных для модификации грузовика. В принципе, есть возможность сделать модель для любого типа работ.

Из чего состоит гидросистема на КамАЗ

Обычно подобные механизмы продаются уже готовыми к установке комплектами, как, например, авто гидравлика АВМ. Хотя можно закупать агрегаты и по отдельности. Обычно конструкция включает:

  • бак для рабочей жидкости;
  • коробку и вал отбора мощности;
  • распределитель и джойстики управления;
  • шестеренный насос;
  • шланги, соединители, уплотнители;
  • пневмотрубку и съемную муфту;
  • различные крепежные элементы типа болтов и гаек;
  • сам подвижный механизм — кран, подъемник и т. п.

Оптимальный вариант — устанавливать и обслуживать систему там же, где она куплена.

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