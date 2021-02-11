Гидравлика на КамАЗ
КамАЗ по праву считается одним из самых популярных грузовиков на отечественных дорогах. Дело не только в его неприхотливости и ремонтопригодности, а и в возможности переоборудования, в частности гидравлическими системами. Какое же оборудование можно установить на машины этой марки? А главное, для чего это делается, рассмотрим ниже.
Зачем ставить гидравлику на грузовик
Главная задача переоборудования — это расширение функционала и областей применения машины. Обычная транспортировка груза показывает длительную окупаемость авто, и даже она зачастую требует доработок, например, чтобы ускорить процесс разгрузки. А дополнительная гидравлика на КамАЗ позволяет применять автомобиль как узкоспециализированное средство, и при этом снизить его износ. Соответственно, выполнение сложных и даже уникальных работ оценивается дороже. А значит, вернуть стоимость грузовика и выйти на получение чистой прибыли легче. Этот аспект обычно интересует непосредственных владельцев.
Второй момент касается автопарков. Зачастую покупка нескольких КамАЗов и переоборудование их получается дешевле, чем приобретение спецтехники. Кроме того, из, скажем, десятка закупленных машин можно сделать именно такие, которые нужны предприятию — для специальных работ, хотя изначальная стоимость всех единиц минимальная.
Установка гидравлики очень выгодна и используется повсеместно, помогая владельцам грузовых машин зарабатывать больше и предлагать расширенный спектр услуг.
Какие гидравлические системы можно установить на КамАЗ
Эта марка авто считается универсальной, так что поставить на нее можно любую систему. В зависимости от сферы работы владельца, классический КамАЗ довольно легко переоборудуется в:
- самосвал с откидным кузовом;
- тягач для транспортировки других машин;
- мусоровоз с системой сжатия отходов;
- подъемный кран;
- механический манипулятор;
- авто с движущимся полом.
Вариантов множество. Столько же, сколько и гидравлических устройств, предназначенных для модификации грузовика. В принципе, есть возможность сделать модель для любого типа работ.
Из чего состоит гидросистема на КамАЗ
Обычно подобные механизмы продаются уже готовыми к установке комплектами, как, например, авто гидравлика АВМ. Хотя можно закупать агрегаты и по отдельности. Обычно конструкция включает:
- бак для рабочей жидкости;
- коробку и вал отбора мощности;
- распределитель и джойстики управления;
- шестеренный насос;
- шланги, соединители, уплотнители;
- пневмотрубку и съемную муфту;
- различные крепежные элементы типа болтов и гаек;
- сам подвижный механизм — кран, подъемник и т. п.
Оптимальный вариант — устанавливать и обслуживать систему там же, где она куплена.