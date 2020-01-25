Харьковчане предлагают запустить новый маршрут до Жихаря - петиция

Новый маршрут до поселка Жихарь предлагает запустить городским властям харьковчанка.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Считаю необходимым запустить новый маршрут (троллейбус или автобус) по маршруту: м. Турбоатом - Коммунальный рынок - Харьковский национальный университет внутренних дел - пр. Гагарина -пос. Жихарь», - говорится в тексте петиции.

По мнению автора петиции, данный маршрут необходим для комфортной поездки по городу харьковчанам и приезжим.

Сбор подписей под петицией стартовал 24 января.

На данный момент инициативу харьковчанки поддержали 5 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости