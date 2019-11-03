Транспорт
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03.11.2019 18:00
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Харьковчане просят вернуть маршруты автобусов из центра на Холодную Гору - петиция

Харьковчане просят вернуть маршруты автобусов из центра на Холодную Гору - петиция

Вернуть маршрут автобусов  №61 и №40 просят харьковчане городские власти.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Вернуть маршрут автобусов 61 и 40, чтобы от Центрального рынка и обратно они шли по улице Большая Панасовская через остановки возле школы №136 и 19-ой детской больницы», - высказала пожелание в петиции её автор, Рябко Александра Геннадьевна.

Сбор подписей под петицией стартовал 31 октября.

На данный момент ее поддержали около десятка человек.

Если петиция наберет не менее 5 тысяч подписей в течение 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.

 

Агентство Телевидения Новости

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