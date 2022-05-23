Харків готується до запуску метро, поки зі значними інтервалами, але безкоштовне (відео)

“Завтра, через три місяці після нападу Росії на Україну, ми запускаємо метро. О сьомій ранку, вперше за останні 89 днів, потяги харківської підземки почнуть рух, – повыдомив мер Харкова Ігор Терехов, – Хочу одразу сказати – оскільки економіка Харкова лише почала відроджуватись, складно зрозуміти пасажиропотік. І в перші дні роботи метрополітену потяги ходитимуть з інтервалом о півгодини. Поступово зі збільшенням кількості пасажирів зменшуватиметься інтервал. При цьому ми змінюватимемо логістику наземного транспорту таким чином, щоб харків’янам зручно було пересуватися по всьому місту. Так само хочу зазначити, що перший тиждень проїзд у метро буде безкоштовним. Упевнений, що запуск метро допоможе якнайшвидше нормалізувати життя Харкова!

Також комунальники оприлюднили відео, в якому показали наскільки підземка постраждала від наслідків обстрілів й як вони готують метро до запуску

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