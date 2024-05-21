Як вибрати вживаний електрокар

Електромобілі стають дедалі популярнішими в порівнянні з дизельними чи бензиновими автівками. Але ціни на нові авто, навіть попри нульове розмитнення залишаються доступними не для всіх. Тому все більше людей звертають увагу на вживані електрокари.

Такі авто, хоча й коштують дорожче, за бензинові, в довгостроковій перспективі виявляються більш вигідними. Розібратись в тому, чи варто купувати електромобіль б/в так само просто, як і в функціоналі Vip-Casino. Адже є кілька основних аспектів, на які потрібно звертати увагу.

Головне в електрокарі - батарея

Ключовий аспект, на який варто звертати увагу — стан батареї або її ресурс. Як і будь-який інший акумулятор, вона має свій ресурс. На початку експлуатації батарея заряджається швидко й повністю, але поступово її обсяг зменшується. Ємність може бути позначена на панелі управління, але така функція доступна не у всіх авто. Тому варто звертати увагу й на пробіг:

ємність, заявлена виробником співвідноситься з кількістю пройдених кілометрів;

якщо авто має суттєвий пробіг, обсяг відповідно зменшується.

Така інформація дозволить зрозуміти, чи не потрібно буде змінювати батарею незабаром. Адже її вартість може складати до половини вартості автомобіля.

В багатьох сучасних електромобілях вказана історія зарядок. Від кількості цих циклів також залежить загальний стан батареї та авто.

Технічний стан

Оцінити технічний стан електрокара зовні можна за тими ж принципами, як і бензинового авто. А от дізнатись про стан батареї можна лише за допомогою технічного огляду. Деякі виробники надають гарантії на батареї, але вони діють лише протягом певного часу або певного пробігу. Це ще раз підтверджує, що пробіг є важливим параметром при виборі вживаного електрокара.

Якщо є можливість зробити професійну діагностику, варто перевірити:

обсяг батареї;

оцінку потенційних пошкоджень;

зробити діагностику.

Самостійно це зробити складно, тому варто попередньо знайти спеціалістів по роботі з електрокарами.

Хоча купівля електромобіля може здаватись привабливою ідеєю, варто бути готовим до певних обмежень через недоступність зарядних пристроїв. Власники приватних будинків можуть встановити потрібне обладнання безпосередньо у себе вдома. А от мешканцям багатоповерхівок скоріш за все доведеться шукати зарядні станції поза межами дому.

Новости портала «Весь Харьков»