Транспорт
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07.06.2020 18:54
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Из Харькова пускают автобус к Азовскому морю

Из Харькова пускают автобус к Азовскому морю

Ослабление карантина и сезон отпусков позволили снова запустить прямые автобусы из Харькова в Кирилловку. Пресс-служба Харьковского предприятия автостанций уточняет, что планировать отдых на берегу Азовского моря можно будет уже с 8 июня, именно тогда стартует первый рейс из нашего города.

Автобусы в Кирилловку будут ходить с Автостанции №1 Центрального автовокзала Харькова, что находится на проспекте Гагарина, 22. Курсировать автобусы будут с 6:00 с 8 июня, также в 19:00 (19 июня) и в 22:00 (с 18 июня).

Стоимость билетов 436,59 гривен. Их можно забронировать онлайн и купить в кассах автостанции.

Агентство Телевидения Новости

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