Сегодня 14:00
Просмотров: 147
Из Харькова в Одессу стартовали прямые авиарейсы
Со 2 июня 2019 года из Харькова в Одессу стартовали регулярные авиарейсы.
Об этом сообщается на странице Харьковского аэропорта в Facebook.
Рейсы осуществляет украинская авиакомпания SkyUp.
Вылеты будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Из Одессы – в 16:00, из Харькова – в 14:00.
Длительность полета составит 1 час.
Стоимость билета в одну сторону – от 512 грн.
Согласно данным системы бронирования компании, последний рейс из Харькова запланирован на 29 сентября, из Одессы – на 13 октября.
Загрузка...