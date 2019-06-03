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Из Харькова в Одессу стартовали прямые авиарейсы

Из Харькова в Одессу стартовали прямые авиарейсы

Со 2 июня 2019 года из Харькова в Одессу стартовали регулярные авиарейсы.

Об этом сообщается на странице Харьковского аэропорта в Facebook.

Рейсы осуществляет украинская авиакомпания SkyUp.

Вылеты будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Из Одессы – в 16:00, из Харькова – в 14:00.

Длительность полета составит 1 час.

Стоимость билета в одну сторону – от 512 грн.

Согласно данным системы бронирования компании, последний рейс из Харькова запланирован на 29 сентября, из Одессы – на 13 октября.

 

Агентство Телевидения Новости

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