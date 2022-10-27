Как устроен манипулятор?

Грузовой автомобиль с гидравлическим автокраном и платформой для перевозки грузов различного типа и назначения является одним из самых универсальных устройств, используемых во многих отраслях. Заказать манипулятор в Киеве можно для переезда компании, например, или для нужд строительной организации.

Основные его преимущества очевидны:

достаточная грузоподъемность;

высокая степень мобильности;

возможность добраться до места работ своим ходом;

хорошая проходимость по бездорожью;

экономия на оплате труда сотрудникам (водитель выполняет и роль крановщика) и так далее.

Универсальность автомобиля с манипулятором позволяет задействовать это оборудование при погрузке и разгрузке материалов, сырья, оборудования, а также их транспортировке.

Особенности конструкции автомобиля с манипулятором

Гидравлический кран манипулятор, которым оснащена эта спецтехника, существенно отличается от кранов других типов, работающих на электрических двигателях или двигателях внутреннего сгорания. Работа манипулятора основана на гидравлической системе, которая позволяет поднимать более тяжелые и крупные грузы.

Кран состоит из колонны, вращающейся на основании, и стрелы, закрепленной на ней. Вся эта конструкция обычно устанавливается на раму автомобиля сразу же за кабиной водителя или в конце грузовой платформы. Платформа является местом для складирования и перевозки грузов, а кран используется для их перемещения, погрузки и разгрузки.

Крановая колонна и основание рядом со стабилизирующими опорами и регулируемой стрелой являются неподвижными элементами гидравлического автокрана. Переменные части включают гидравлическую систему, которая позволяет выполнять различные работы без использования дополнительных кранов.

В зависимости от потребностей на стреле может использоваться крюк, используемый для захвата и переноски груза, или различные типы захватов, в основном используемые в деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности.

Типы кранов манипуляторов

На рынке доступны различные образцы подобной техники. Их тип следует выбирать в зависимости от конкретной задачи, которую необходимо выполнить. Манипуляторы разделяются по грузоподъемности, вылету крана и шасси, на котором установлен кран.

Наиболее распространена универсальная модель, стрела которой работает как вертикально, так и горизонтально. Эти типы кранов используются, в том числе, для транспортных, перегрузочных и монтажных работ. Их используют для перевозки крупногабаритных грузов – дорожных плит, вилочных погрузчиков, машин и промышленных устройств.