Километровые пробки на харьковских дорогах: в городе проходят учения СБУ

С самого утра пробки сковали почти все центральные улицы Харькова. В социальных сетях пользователи публикуют карты с участками дорог, которые резко изменили зеленый цвет на красный или даже бордовый.

Водители говорят: передвигаться по городу сегодня - настоящее испытание. В пробках вместе с другими автомобилистами простаивали и патрульные полицейские, и водители "скорых".

Сергей

Медленно, очень медленно. Пробки ужасные, особенно по Пушкинской, весь центр - ужасно, но я думаю, и дальше.

Сергей

Я ехал на такси и вместо 20 минут я потратил 40. И, начиная с центра, с Клочковской вверх на спуск, поднялся, центр весь стоит. Лучше ехать на метро.

Водители говорят, что ехать на машине в нужную точку города приходится часами, поэтому некоторые отказались от поездок и пересели на метро или ходят пешком.

Денис

Ну, знаете, я поставил автомобиль возле Ощадбанка и уже хожу целый день пешком. Я 15 минут простоял на месте, припарковался и поехал. Лучше пешком или на самокате.

Ряд центральных улиц Харькова перекрыли в связи с учениями СБУ. В частности, это улицы Скрипника, Гиршмана, Мироносицкая, Чернышевского и Алчевских.

Ранее в СБУ предупредили, что несколько дней в Харькове будут проводить контрдиверсионные учения.

Как сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, учебные спецоперации будут проводиться с 9 по 12 февраля. Основная цель - отработка диверсионных действий на территории Харькова и области.

Силовики извинились за временные неудобства и попросили харьковчан и гостей города с пониманием отнестись к необходимости проведения противодиверсионных тренировок.

Водители тем временем надеются, что уже завтра таких проблем с пробками не будет, а по перекрытым улицам снова можно будет свободно передвигаться.

Агентство Телевидения Новости