Кондуктор троллейбуса против экс-работодателей: суд огласил решение по резонансному делу

Бывший кондуктор «Троллейбусного депо №3» Сергей обратился в редакцию "АТН", еще в октябре позапрошлого года. Мужчина сообщил, что последние несколько месяцев работы на должности кондуктора стали просто невыносимыми. По его словам руководство «Депо» начало настаивать, чтобы после каждой рабочей смены Сергей приносил определенную сумму «выручки» от продажи талонов за проезд. А если эту норму мужчина не выполнял, приходилось прилагать деньги из собственного кармана, или же работать сверхурочно, рассказывал Сергей. Бывшие работодатели Сергея, подали на мужа в суд за якобы клевету. Впрочем мужчине удалось доказать свою правоту и выиграть в суде у «Троллейбусного депо №3». «Депо», в свою очередь, подало апелляцию на решение Дзержинского суда. Представительница «Троллейбусного депо №3» Юлия Шевцова отметила, что разглашена ответчиком, то есть бывшим кондуктором Сергеем, информация затрагивает интересы предприятия, поскольку, по их мнению, является неправдивой, касается коммерческой тайны и вредит деловой репутации "Троллейбусного депо №3".

Юлия Шевцова, представитель "Троллейбусного депо №3"

Визнати поширену інформацію 20 жовтня 2017 року недостовірною та такою, що порушує особисте немайнове право КП "Тролейбусне депо №3" на недоторканність ділової репутації і зобов'язати відповідача спростувати таку інформацію протягом тижня з дня набрання рішення суду законної сили.

По словам адвоката Владимира Рысенко суть иска от "Троллейбусного депо №3" он до сих пор не понимает, ведь по его словам они пытаются опровергнуть то, что сами же представляют в суде.

Владимир Рысенко, адвокат бывшего кондуктора

Яку саме? Он возмущался тем, что ему установили план и при этом само «Троллейбусное депо» принесло на заседание суда в подтверждение того, что да что каждому кондуктору устанавливается план и процентный план этого выполнения и то, что он каждый раз должен сдавать эту сумму выручки. Поэтому для меня, честно говоря, их требования были в некоторой степени, правовым абсурдом.

Сегодня на заседании коллегия судей Апелляционного суда рассмотрела доказательства и провела судебные дебаты. После чего вынесла решение в удовлетворении иска «Депо» - отказать.

Наталья Пилипчук, судья

Постановив, апеляційну скаргу комунального підприємства "Тролейбусного депо №3" особи Шевцової Юлії Василівни залишити без задоволення. Рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 21 грудня 2018 року залишити без змін.

Сергей, бывший кондуктор

Выиграл второй раз суд действительно, справедливо доказано то, что моих слов было не оклеветано, сказанное моих слов действительно. И поширена информация такой, какой я не знаю, как говорят, что я деловую репутацию испортил директору, не знаю какая у них там деловая репутация.

Впрочем, "Троллейбусное депо №3" может подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

Агентство Телевидения Новости